Terminado el Mundial 2026, en el que la Selección Argentina se coronó Subcampeona del Mundo, Nora Briozzo, en “100% Nora” conversó con la especialista en mundo del empleo y tecnología, docente en la Universidad Di Tella, que hizo un análisis sobre el impacto del liderazgo del DT Lionel Scaloni.

“Los líderes no se conocen sólo cuando levantamos la copa sino cuando tienen que levantar al equipo”, reflexionó Ximena Gauto Acosta.

“Lo que vimos ayer habla de un liderazgo más humano que se expresa al reconocer que el rival estuvo muy bien pero sobre todo agradece al equipo Eso es lo que vemos más que se necesita en las organizaciones”.

La especialista destacó la importancia de “poner en valor el recorrido y no buscar culpables antes una derrota”.

Además, consideró clave “entender que liderar cuando perdiste no es minimizar eso es sino ayudar a procesar lo que pasó, sin perder la identidad y la confianza”.

En ese sentido, explicó que Scaloni “reconoció la emoción; aceptó la realidad; protegió al equipo, destacó el esfuerzo que hicieron y restableció la posibilidad de futuro”.

“Cada vez más necesitamos conectarnos con este liderazgo que implica enfrentar la realidad y hablar lo que nos pasa”. “Hoy priorizamos modelos de liderazgos donde el líder es un paraguas que protege al equipo”.

“Siempre el lugar más doloroso de un podio es el segundo. Es el lugar más difícil de todos”, señaló y, por ello, aconsejó “poner la energía en el camino que recorrimos para llegar hasta ahí”.

A su vez, valoró que “el mundial fue una experiencia para compartir con amigos y familia y renovar la conexión entre personas”.

“Se trata de valorar el proceso que recorrimos no solo del resultado. Convertir la experiencia dolorosa en aprendizaje”, concluyó.