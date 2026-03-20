"Hoy no volvería a intentar ser presidente de AFA"

El presidente de Independiente Rivadavia de Mendoza y empresario de medios Daniel Vila conversó con el equipo de Pasión Nacional sobre el presente del club y de la actualidad del fútbol argentino. Negó que en esta etapa le interese afrontar una responsabilidad tan grande como ser presidente de la AFA y dijo "estoy en otra etapa de la vida hoy". "Estoy enamorado de Independiente Rivadavia, tengo una familia hermosa, y tengo mucho trabajo , no tendría las fuerzas de encarar algo así", agregó.

Vila celebró el presente de Independiente Rivadavia, que ganó la Copa Argentina durante la temporada 2025 y opinó sobre el grupo que le tocó al equipo en la Libertadores: "No hay grupos fáciles o dificiles, todos son muy competitivos, y en el nuestro está el Fluminense, un equipo duro de Brasil. Tendremos la altura de La Paz, y la distancia hasta Caracas. Son todos complicados los rivales".