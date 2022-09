En el día del Milagro, 18° aniversario del sismo que sacudió la provincia de Catamarca y marcó a la provincia como zona sísmica, el Presidente de la Unión de Arquitectos Catamarca, Nicolás Lindow comentó en El Café de las 8 los cambios que trajo para el sector de la construcción.

“Después del sismo recuerdo se hicieron relevamientos de edificios históricos, las iglesias, para ver en qué estado habían quedado. Se hizo una reparación en ese momento de los monumentos históricos. La provincia hizo un trabajando recuperando los edificios y nos puso en alerta a todos los colegas, tanto arquitecto, ingenieros, técnicos, que se dedican a la construcción en verificar los cálculos estructurales, en hacer respetar las normas

Gracias a Dios cuando fue el sismo no se cayó ningún edificio, ninguna casa, salvo las que estaban muy cerca del epicentro en la zona de Capayán. Pero acá en el centro, no sé el manto de la Virgen, Dios, la naturaleza hizo que esto no pase a mayores.

En otras partes del mundo hubo muchos fallecidos, muchos edificios se cayeron. Uno permanentemente está viendo noticias internacionales donde sismos de menos grados generan desastres tremendos”.

“Hoy nadie construiría algo sin que las puertas rebatan hacia afuera y el municipio no lo aprobaría”.