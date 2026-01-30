Carla Ruiz, en el programa de Nora Briozzo “100% Nora”, conversó una de las primas de Narela Barreto, la joven argentina que fue hallada muerta en Los Ángeles, Estados Unidos.

Milagros Sosa precisó que su prima “se comunicaba mucho con su mamá, su papá y hermano”.

“Pensábamos que la habían deportado aunque tenía su visa de trabajo en regla”.

“Había muy poca respuesta de la Policía”, dijo sobre la investigación a partir de la denuncia que radicaron por la desaparición.

Narela Micaela Márquez Barreto era buscada desde el 23 de enero en la ciudad de Los Ángeles, Estados Unidos y fue hallada muerta ayer, según confirmó su propio padre.

El último contacto que había tenido con su madre había sido la semana pasada, y desde ese momento no había noticias sobre su paradero.

“Hoy mismo se hace la autopsia del cuerpo y vamos a ver qué es lo que dicen”, explicó Milagros.

Para poder trasladar los restos a la Argentina, la familia está recaudando dinero y, quienes puedan colaborar, les pedimos ingresar a @familianarela para saber la cuenta a la que pueden hacer sus aportes solidarios.