El Diputado Nacional electo por la provincia de La Rioja conversó con Nicolás Yacoy sobre el resultado electoral del domingo pasado.

"Teníamos mucha incertidumbre pero nos trataban muy bien y hablamos mucho con la gente por eso sabíamos que nos iba a ir bien". "Me atroveo a decir que fue algo histórico, estamos muy contentos porque hemos competido contra todo el aparato del gobernador, del intendente y de muchos intendentes en toda la provincia porque aca son dueños de todo" "Nos subestimaron mucho, hoy andan por la calle con caras desfiguradas porque no entiende cómo sacamos los números que sacamos".

El empresario gastronómico aseguró que "el gran motor de la economía de La Rioja pasa por la administración pública, el 80 % de los trabajadores de la provincia son empleados del estado".

"Hoy los riojanos apoyan las ideas de Javier Milei y le dijeron basta a esta forma de gobierno".

Sobre el final de la charla y ante la consulta sobre la ausencia del Gobernador de La Rioja Ricardo Quintela, en el encuentro del Presidente con un grupo de goernadores, Visconti no dudó en expresar su acuerdo con la Casa Rosada.