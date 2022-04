"Hoy las mujeres estamos más fuertes en la ciencia"

"Cuando hice mi doctorado en la Universidad Nacional de Salta, para mi fue una oportunidad. En ese momento ya era mamá, contaba con una guardería, me beneficiaba la distancia de mi hogar a mi trabajo y podía ejercer mi vocación. Veo que van mejorando las condiciones para las mujeres que se dedican a la ciencia. Mi hija un día me dice: “mamá mis amigas me preguntan qué sos?" Deciles que soy científica, le dije. A mí me costó mucho asumir que soy doctora en ciencias con todo lo que eso significa. Hoy por hoy la mujer está mejor plantada en la ciencia. Actualmente en el CONICET somos muchas mujeres trabajando.

Me preocupaba hacer mi tesis en mayor tiempo que otras compañeras por el hecho de ser madre, hoy aprendí no valen las comparaciones porque cada historia es diferente. Todas estamos para todo.

Formo parte de un proyecto con la Organización Panamericana de la Salud, sobre el acceso al agua potable en el Chaco salteño. Ahí pude comprobar que en general, en los hogares, el acceso al agua queda a cargo de las mujeres. Mi aporte como científica, son los pasos a seguir para convertir el agua en un recurso saludable y seguro", nos dijo María Soledad Rodríguez Álvarez, Bromatóloga, Analista Químico y Dra. en Ciencias Biológicas, en la tarde de la radio pública.

