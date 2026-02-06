"Hoy en Neuquén se necesitan inversiones y para eso hay que dar previsibilidad con la Reforma Laboral"

El senador nacional por Neuquén por La Libertad Avanza Pablo Cervi se refirió a proyecto de Ley por la Reforma Laboral en Creer o Reventar por Radio Nacional y a la sesión extraordinaria en el Senado para el miércoles 11 de febrero con el objetivo de debatirla y lograr la media sanción.

"Si generamos las condiciones en Argentina podemos atraer inversiones en el país, y desarrollar también las locales. Para eso necesitamos una modernización laboral, esto colaborará en dar confianza, en poder bajar el riesgo país y que haya acceso al crédito", dijo.

Cervi advirtió que la posición de los gobernadores será favorable a un cambio: "Ven que son necesarios los cambios; en Neuquén necesitamos más inversiones para su desarrollo. Aquí tenemos Vaca Muerta y necesitamos de las empresas extranjeras y para eso hay que dar previsibilidad. El apoyo al presidente Milei es grande en nuestra provincia y eso ocurre también todas las provincias que son productivas".