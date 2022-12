"Hoy en la Argentina la democracia está brutalmente condicionada"

" Yo creo que no debemos dejar de sorprendernos de lo que es el Poder Judicial en Argentina, pero en realidad no deberíamos sorprendernos, hay una verdad, esto no comienza ni ayer ni hace unos años, viene de lejos. El Poder Judicial ha sido y sigue siendo una estructura puesta al servicio y a la defensa de los intereses de los poderosos, particularmente en nuestro país pero no unicamente. El Poder Judicial busca garantizar poder siempre estar del lado de aquellos que son minoría y que utilizan al Poder Judicial como un reaseguro de sus propios intereses. Lo hemos visto a lo largo de nuestra historia. Hemos visto actuar a la Justicia validar el golpe de Uriburu contra Irigoyen allá en 1930, hemos visto a la justicia actuar de una manera salvaje y brutal por el golpe del 55 y ni hablar después del golpe de estado del 76 . La inmensa mayoría del Poder Judicial fue cómplice directa de la capacidad a través de la cual el terrorismo de estado desarrolló una política de matanza, crímenes y desapariciones. El Poder Judicial fue cómplice en la época menemista, neoliberal con todo el proceso de desguace del Estado y seguimos viendo de que modo, una parte sustancial de ese mismo poder es cómplice del mundo empresarial, de los poderes mediáticos. Yo creo que eso es un punto clave y decisivo, Cristina lo expresó con mucha claridad, en su respuesta al conocer el fallo, lo de la mafia, cuando habló de un poder paraestatal. Hoy la democracia en Argentina, está brutalmente condicionada" afirmó el filósofo, profesor y ensayista argentino.

