"Hoy el Gobierno tiene un Presupuesto aprobado por diputados y senadores"

Finalmente, el Frente de Todos celebra que el próximo año el Gobierno nacional sí tendrá Presupuesto, a diferencia de lo que sucedió este 2022. “Tuvimos sesión el pasado miércoles y la oposición de Juntos por el Cambio no bajó a sesionar. Eso demuestra el no compromiso con la Argentina, porque podemos estar de acuerdo o desacuerdo, pero ellos tienen una obligación, que es que tienen que sentarse en el recinto a debatir, a discutir si les gusta o no les gusta. Su debe como representante de cada una de las provincias es sentarse y dar pelea. En ese sentido, nosotros hemos tenido el compromiso que asumimos y gracias a Dios el Gobierno hoy tiene un Presupuesto aprobado por la Cámara de Diputados y Senadores”, destacó la senadora nacional Sandra Mendoza.

