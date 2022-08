Hoy el canal cultural y el ciclo DocuDac presentan "Gorri" de Carmen Guarini

En "Espléndida Siesta" hablamos con Carmen Guarini, directora de "Gorri", el documental se presentará hoy a las 21hs en Canal (á) en el marco del ciclo DocuDac.

DESCARGAR

Lo más frecuente es pensar un documental sobre un personaje a partir de lo

que existe: de las imágenes que existen, de los sonidos que existen, de sus amigos o personas cercanas o autorizadas. Pero, ¿qué clase de documental es posible hacer cuando ese cuerpo y esa voz ya no están? O mejor: ¿hasta qué punto esa ausencia no permite desplegar otro tipo de trabajo, menos tradicional y más desafiante? En ese sentido, Gorri es menos un documental sobre el notable pintor Carlos Gorriarena que una reflexión sobre la materia con que se hace un documental. Continuando así lo que Guarini ya había explorado en Jaime de Nevares, último viaje –junto a Marcelo Céspedes– y en Meykinof, dos de sus más fecundos “retratos” concebidos desde la voluntad de evitar lugares comunes y casi hagiográficos. Este Gorriarena está sin estar, y no necesita la validación ajena, porque alcanza con la nuestra, viéndolo fugazmente entre esos artistas anónimos para quienes el propio “Gorri” es un anónimo. En ese momento, los ensayos sobre el estilo o las intenciones de su arte parecen ceder paso al hombre común, fusionado con los otros, alimentándose de todo eso que es, también, la materia más deseada por un documentalista.