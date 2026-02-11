"Hoy con la IA estamos viviendo una revolución de la información"

Fredi Vivas, especialista en IA y ciencia de datos, en diálogo con el equipo de Korol en el Aire habló sobre la inteligencia artificial en Radio Nacional. Es autor de La Inteligencia Artificial en nuestra vida, un libro de siete relatos y muchos conceptos sobre el impacto deesta nueva herramienta tecnológica en la humanidad.

"La IA cumple 70 años. Pero la IA generativa no es tan vieja. El futuro de la IA será cuando ya no la llamemos así. Cuando no parezca algo raro sino que este dentro de tu vida cotidiana", dijo.

"Hoy la IA ya maneja nuestro lenguaje, antes se decía que lo único importante es "saber pedir indicaciones o promtear". Pero esa yo siempre dije que era una mentira, lo de la ingenieria prompt, hoy es cada vez más fácil. Hoy el prompt es hablar en tu propio lenguaje, y esa es la gran revolución de la información", explicó.