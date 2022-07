Hoy comienza el relevamiento en el barrio Pequenco

Durante esta tarde, el Registro Nacional de Barrios Populares (ReNaBaP) recorrerá el nuevo barrio popular Pequenco, en la zona oeste de nuestro departamento, para realizar un relevamiento.

Todas aquellas familias que viven en la zona de la Cortina Forestal, desde Fortín Malargüe y hasta el barrio Virgen de Los Vientos, serán visitadas por promotores debidamente identificados. El operativo comenzará hoy y finalizará el viernes, y será en horario de tarde, de 14 a 18 horas.

En comunicación con LV 19 Radio Nacional Malargüe, Marcos Carbajal, le pidió a los vecinos que brinden todos sus datos: “Le pido a los vecinos que estén en sus casas con la documentación de la familia”.

Recordemos que este CENSO se iba a realizar el pasado viernes, pero que por las inclemencias climáticas, debió ser postergado.

El vecino remarcó que no hay que tener miedo: “Gracias a esta gestión de Nación vamos a poder contar con un certificado de vivienda con el cual vamos a poder solicitar los servicios para nuestras casas”.

Desde el ReNaBaP informaron que las promotoras estarán debidamente identificadas y es necesario que los vecinos estén atentos a la llegada del relevador. Además remarcaron que no se relevan hogares donde no haya un adulto responsable para responder la encuesta; no se relevaran lotes baldíos o casas en construcción que no tengan techo.

Por su parte el director de catastro, Marcelo Salvadores, destacó en LV 19: “Una vez que Nación designó al barrio como popular, todo se desencadena más rápido”.

“En representación del municipio, me he puesto en contacto con las personas que van a realizar el censo, para que sepan que estamos a disposición”, aseguró Salvadores en Radio Malargüe.

Con el Certificado de Vivienda Familiar que entregar el Registro Nacional de Barrios Populares (ReNaBaP), les da la posibilidad a los habitantes del barrio popular a solicitar servicios como la conexión a la red de agua corriente, energía eléctrica, gas natural o transporte.