"Hoy casi 8 mil personas en Argentina necesitan un riñón"

El presidente del Instituto de Transplante Presidente del Instituto de Trasplante y médico cardiovascular Fernando Cichero visitó el estudio de Nacional AM 870, donde habló sobre la importancia de la donación de órganos, la prevención en temas de salud y cuestiones afines.

"Hoy casi hay en Argentina 8 mil personas que necesitan un riñón. La mayoría de los receptores puede sobrevivir porque existe una máquina que suple su función. Como una máquina para suplir la función del corazón no puede durar más de un año, para el hígado no hay ninguna máquina y para los pulmones tampoco. Hay una proporción de esa lista de pacientes, que lamentablemente fallece", explicó.

Entre otro de los temas que aportó Cichero en la entrevista habló de la hipertensión: "Hoy las personas tienen sobrecarga de sal y eso aumenta la cantidad de agua que tenemos en sangre. Te aumenta el volúmen de agua en la sangre. Un combo malo es estar hipertenso, glucemia alta y colesterol".

"Lo más importante es una vida sana, caminar 3 ó 4 km por día y tener una dieta sana. Eso mejora la función del riñón, el corazón y el cerebro. Ya está declarado que la obesidad es una pandemia", agregó.