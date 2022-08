House of Dragons vs Rings of Powers y el drama de DC Comics

En un nuevo episodio de "La Rosquita Fandome", nos adelantamos a la gran rivalidad que habrá en los meses siguientes, cuando se estrenen dos series adaptadas a grandes obras literarias, como "The House of Dragon" de George R.R. Martin; y "Rings of Power" basados en "El Señor de los Anillos" de J.R. Tolkien. La primera se estrenará el 21 de agosto en HBO Max; y la precuela de "The Hobbit", el 2 de septiembre, en Amazon Prime.

Seguidamente, nos referimos sobre el drama de DC Comics, al suspender la película de "Batgirl" peligrando los estrenos de cintas como "Flashpoint". Lo único positivo para los fans de este universo, fue el anuncio de la secuela del Joker de Todd Phillips, a estrenarse el 4 de octubre de 2024, con las confirmaciones de Joaquin Phoenix en el rol del payaso del crimen, y de Lady Gaga, como Harley Quinn.

Café La Vuelta Nacional, de lunes a viernes, de 22 a 00 hs.

Conducción: David Oliva

Columnista: Ezequiel Fuentes Sauma

Operación Técnica y Musicalización: Sebastián Sorianello