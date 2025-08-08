Hoteles exclusivos para gatos: una tendencia que crece en Buenos Aires

En el marco del Día Internacional del Gato, que se conmemora cada 8 de agosto, el equipo de Creer o reventar conversó con Virginia Vallejo, veterinaria y fundadora de Mishmosos, un emprendimiento dedicado a brindar alojamiento exclusivo para felinos en la Ciudad y el Gran Buenos Aires. La profesional señaló que la fecha es una oportunidad para visibilizar la importancia de conocer y respetar las necesidades de los gatos en todas las etapas de su vida.

"La población de gatos en Argentina está en crecimiento y eso lleva a que cada vez hayan más soluciones al rededor de los gatos, como clínicas especializadas y hoteles para gatos. Lo que nosotros hacemos es cuidar los gatos de la gente que por algún motivo no puede cuidarlos, ya sea porque viaja o tiene que hacerse una cirugía, y nosotros los hospedamos", expresó.

Vallejo recordó que la idea de su proyecto surgió mientras estudiaba veterinaria en Buenos Aires, al notar que muchas familias no sabían dónde dejar a sus gatos cuando viajaban. Con la intención de ofrecer un servicio especializado y con estándares de cuidado de alto nivel, comenzó en un pequeño departamento que alquilaba y, con el tiempo, el emprendimiento creció hasta contar con tres sucursales en Parque Chas, Vicente López y Quilmes.

En este sentido, la fundadora de Mishmosos remarcó que la experiencia acumulada les permitió diseñar espacios adaptados para que cada huésped se sienta seguro y cómodo, recreando un ambiente que respete su naturaleza y reduzca el estrés durante la estadía.