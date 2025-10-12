Hoteles argentinos fueron galardonados por la Guía Michelin

Quince hoteles argentinos fueron galardonados con Llaves Michelin (cinco con dos y 10 con una), que valoran la experiencia global de hospitalidad -más allá de las comodidades- en los establecimientos que integran la Guía.

"Así como las Estrellas Michelin celebran a los restaurantes más excepcionales del mundo, las Llaves Michelin ahora distinguen a los hoteles que ofrecen estancias verdaderamente notables, donde el diseño, el servicio y la ubicación se combinan para crear momentos inolvidables", afirma Gwendal Poullennec, director internacional de la Guía.

Recibieron dos Llaves Michelin los establecimientos Four Seasons Hotel Buenos Aires (Buenos Aires), EOLO-Patagonia's Spirit (El Calafate, Santa Cruz), Awasi Iguazú (Iguazú, Misiones), Cavas Wine Lodge (Luján de Cuyo, Mendoza) y Susana Balbo Winemaker's House & Spa Suites (Luján de Cuyo, Mendoza).

Y una Llave, Chozos Resort by AKEN Spirit (Agrelo, Mendoza), Alvear Palace Hotel (Buenos Aires), Hotel del Casco (Buenos Aires), Palacio Duhau Park Hyatt (Buenos Aires), Estancia Cristina (El Calafate, Santa Cruz), Lares de Chacras (Mendoza), House of Jasmines (Salta), Estancia La Bandada (San Miguel del Monte, Provincia de Buenos Aires), Casa de Uco (Tunuyán, Mendoza) y The Vines Resort & Spa (Tunuyán, Mendoza).

Entre los más de 7.000 hoteles de la Guía Michelin, los inspectores seleccionaron a 2.457 hoteles, que han recibido Una (1.742), Dos (572) o Tres (143) Llaves Michelin, que fueron dados a conocer durante una ceremonia en el Musée des Arts Décoratifs, en París (Francia).

Además de las Llaves, la Guía otorgó cuatro Premios Especiales que reconocen hoteles por logros que trascienden las categorías tradicionales y celebran la excelencia y singularidad en áreas específicas de la hospitalidad.

El Premio Michelin de Arquitectura y Diseño de este año fue para Atlantis The Royal en Dubái, Emiratos Árabes Unidos.

El Premio Michelin de Bienestar de este año fue para Bürgenstock Resort Switzerland, un destino histórico y moderno a la vez situado sobre el lago de Lucerna.

El Premio Michelin Conexión local de este año fue para La Fiermontina Ocean en Larache, Marruecos.

Y el Premio Michelin a la Apertura del Año fue para The Burman Hotel en Tallin, Estonia.