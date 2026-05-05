Hospitales Universitarios: “Es mentira que no se transfieren fondos: las partidas están al día”

El subsecretario de Políticas Universitarias de la Nación, Alejandro Álvarez, cuestionó las denuncias sobre un supuesto desfinanciamiento de los hospitales universitarios y apuntó contra la conducción de la Universidad de Buenos Aires (UBA), en diálogo con Nico Yacoy y el equipo de Primer Round en Radio Nacional.

Álvarez aseguró que los recursos destinados a salud “se transfieren en tiempo y forma” y remarcó que forman parte de una partida específica del Presupuesto Nacional denominada Función Salud, que se distribuye mensualmente entre las universidades.

En ese marco, explicó que existe además un fondo de 80.000 millones de pesos destinado a hospitales universitarios de todo el país, y rechazó el planteo de la UBA.

“Pretenden que el 95,4% de ese monto se destine solo a ellos”, afirmó, al considerar que esa propuesta perjudicaría a otras instituciones con hospitales escuela.

El funcionario también cuestionó lo que definió como una “operación mediática” para instalar un escenario de crisis en el sistema, y sostuvo que se busca “generar clima” de cara a una marcha convocada para los próximos días.

En relación con la distribución de recursos, Álvarez planteó que el objetivo del Gobierno es avanzar hacia un esquema basado en “indicadores objetivos” y no en criterios discrecionales o políticos.

“No puede ser que primero se atiendan todas las necesidades de la UBA y después el resto del país”, sostuvo.

Además, señaló que el proyecto oficial de financiamiento universitario contempla un refuerzo específico para hospitales, a diferencia de otras iniciativas debatidas en el Congreso.

Por último, cuestionó la falta de auditorías en la UBA y remarcó que la institución mantiene una medida judicial para evitar controles de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN), a diferencia de otras universidades que sí aceptan esos mecanismos de supervisión.