Horacio Vargas presenta "Desde el Cairo" un libro sobre El Negro Fontanarrosa

Se trata del costumbrismo rosarino visto por "El Negro" grafica Vargas sobre los textos que integran el trabajo.

Vargas contó algunos detalles de la obra de la cual aseguró que no se encuentra en internet porque son cosas escritas por Roberto Fontanarrosa en tiempos en los que practicamente no existía internet, asi que no se encuentran aún en la red.

Desde el Cairo, editado por Vargas contó además con la participación de otro gran amigo del "Negro" el cantautor Catalán, Joan Manuel Serrat.