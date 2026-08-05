Horacio Paolini criticó duramente a Riquelme por los problemas de la Bombonera

Horacio Paolini es candidato a presidente del Club Atlético Boca Juniors y en diálogo con el equipo de Pasión Nacional criticó duramente al actual conductor del Club Juan Román Riquelme y apunto contra el estado del césped de la bombonera que obliga al equipo a jugar de local en otro estado.

"Boca no puede regalar la localía, el hincha no puede estar pagando los costos de estos errores".

"Los ídolos sienten que pueden hacer lo que quieren porque después la gente los vuelve a votar"

"Yo quiero lo mejor para Boca, que juege la Copa Libertadores y que le vaya bien al club".