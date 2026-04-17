ENTREVISTA EN PASIÓN NACIONAL

17/04/2026

Horacio Pagani: "Los pronósticos nunca son buenos pero Boca llega mejor que River"

Horacio Pagani conversó con el equipo de Pasión Nacional sobre el superclásico que se disputará este fin de semana en el barrio de Núñez.

“Boca mejoró mucho y eso se lo debe a Paredes y a Aranda entre otros jugadores y por supuesto a Úbeda”.

“Boca está mejor que River y aunque la lesión de Marchesin hace dudar, River juega en su cancha, tiene un nuevo entrenador que busca darle más agilidad al equipo y viene de tener 5 victorias consecutivas”.

“Si bien Úbeda encontró el equipo, dentro de la cancha el técnico es Paredes y eso es muy bueno”