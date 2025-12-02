Horacio Llovet en Un Pasaje Hasta Ahí: cómo Nawaiam convirtió la orientación vocacional en una aventura gamer

En Un Pasaje Hasta Ahí, Agustín Cammisa recibió a Horacio Llovet, cofundador y creador de Nawaiam, el videojuego argentino que ya se usa en más de 18 países para selección laboral y orientación vocacional.

Llovet explicó cómo nació la idea de transformar procesos tradicionales —entrevistas, tests psicológicos, informes de recursos humanos— en una experiencia lúdica y científica. Basado en la frase de Platón “podés conocer más de una persona en una hora de juego que en un año de conversación”, el equipo desarrolló un videojuego donde el usuario navega una misión vinculada al cambio climático y toma decisiones bajo presión.

Mientras tanto, un algoritmo de inteligencia artificial analiza patrones de conducta, habilidades, talentos e intereses. En solo 15 minutos, el sistema determina qué tipo de perfil tiene esa persona y qué puesto o carrera coincide mejor con sus características.

“Nada está bien ni mal —dijo Llovet—. Son juegos serios, con base científica. No buscamos evaluar, sino revelar el ADN genuino del jugador.”

Para validar el sistema, trabajaron durante un año y ocho meses con la Universidad de Zaragoza, una de las instituciones más antiguas en psicometría. Ese trabajo derivó en un paper científico que respalda el modelo.

Hoy Nawaiam ya tiene dos verticales:

• Empresas: para seleccionar personal con mayor precisión.

• Educación: un sistema que cruza los rasgos del adolescente con las 893 carreras registradas por el Ministerio de Educación argentino, sugiriendo opciones personalizadas, materiales para estudiar y hasta películas o libros relacionados.

Llovet también contó el caso de una estudiante mendocina a quien el sistema le recomendó estudiar ciberseguridad orientada a biotecnología:

“Jamás se me hubiese ocurrido”, le dijo la joven.

El proyecto, que empezó como una herramienta laboral, hoy se expande por escuelas, municipios y hasta iniciativas internacionales como el programa educativo del gobierno de El Salvador.

“La educación y el trabajo corren en caminos paralelos”, afirmó Llovet. “La tecnología puede finalmente conectarlos.”

Para saber más:

👉 Nawaiam (todas sus redes)

👉 Disponible para empresas, colegios y familias que busquen orientación vocacional innovadora.