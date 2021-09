Horacio Corimayo se presentó con su música para el programa de TV Loop

“Estoy haciendo rock pop folk. Toco desde que tengo 15 años, siempre encaré desde el lado de la composición. Fui parte de varias bandas, sin embargo ahora soy solista bajo el nombre de New Rusia a la Vinagret, hago mis propios temas. Si bien con la pandemia, se redujeron las presentaciones artísticas, ahora comenzamos a salir, respetando protocolos por supuesto. Ayer me presenté en la Usina Cultural para grabar el nuevo ciclo musical llamado Loop conducido por Dolores Plaza y que tengo entendido saldrá en octubre por televisión abierta. también estuve tocando con Juan Solá, de Entre Ríos y con el Pacha de aquí de Salta, así también en Bs. As en movidas under. Mi último disco se llama Cerrillos siempre estuvo cerca,” dijo el músico Horacio Corimayo.

