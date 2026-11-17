Lourdes Marchese y Andrea Baldivieso analizan distintas modalidades delictivas así como la investigación judicial en torno a casos emblemáticos de la historia argentina.

En esta ocasión, abordaron el crecimiento de las masacres familiares y varios casos de homicidas para intentar conocer cómo se investigan estos delitos complejos y cómo funciona la mente de un asesino.

Para ellos, conversaron con el Licenciado en Criminalística más destacado y reconocido del país, Enrique Prueger.

“Cada caso es un libro para mí”, reconoció al analizar los hechos presentados.

“Soy muy crítico del Poder Judicial”, admitió.