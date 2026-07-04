Homero Chiavarino y Santiago Torres trajeron su Peña Lunera a "Soy Nacional"

En su programa 445, la cantante y conductora recibió al dúo que recorre la Ciudad de Buenos Aires con su Peña Lunera y estará presentándose el jueves 9 de julio en el Cultural Thames para celebrar el Día de la Independencia.

El evento contará, además, con la participación especial del reconocido cantor nacional Enrique Espinosa.

“La idea es difundir esto que es parte de nuestra cultura, de nuestra identidad, es el folclore y la música popular”, señaló Homero.

“La Peña Lunera arranca en la ciudad de Rosario, hace poco más de dos años y desde este año la estamos trayendo a la ciudad de Buenos Aires. Es una casa de puertas abiertas para que vengan a compartir, ganas de cantar y de bailar, es un lugar para el encuentro”.

Por otro lado, Sandra repasó la lista de ganadores que dejó la entrega 2026 de los Premios Mercedes Sosa.

“Tienen excelencia, una calidad extraordinaria”, definió la cantante sobre estos reconocimientos y conversó con Juanito el Cantor, alter ego de Juan Ignacio Serrano, cuyo álbum El afán de darle vueltas obtuvo el oro.

“Estoy muy contento y muy sorprendido”, admitió el compositor, guitarrista y productor musical argentino oriundo de Castelar que ya está trabajando en un disco nuevo.

“Empecé con la música de muy chico y siempre me pensé como guitarrista pero en un momento un compañero me obligó a cantar en vivo y fue tan revelador, como un despertar y así inauguré la temporada de cantar mis propias canciones, ya llevo 20 años”.

También, Sandra charló con el cantautor de Córdoba Mauricio Pereyra, reconocido por su álbum Ritual de luz, con el galardón de plata.

“Estoy muy feliz de este reconocimiento que tanto nos empuja seguir en este camino arduo de la autogestión. Este tipo de premios es un espacio muy valioso para todos los artistas”.

Los Premios Mercedes Sosa son un galardón autogestionado de la industria musical independiente, originario de la provincia y abierto a artistas de toda Latinoamérica.

Tienen como propósito reconocer el talento y esfuerzo de músicos que producen su obra de manera independiente, fuera de los grandes sellos discográficos.

Los premios son organizados con el apoyo y vínculo de la Fundación Mercedes Sosa, incluye diversas categorías como folklore (tradicional y alternativo), Rock, Jazz, Reggae y Música Urbana.