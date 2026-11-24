El legendario historietista argentino Horacio Altuna fue declarado Personalidad Destacada en el ámbito de la Cultura por la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. Según la resolución de los diputados porteños, se trata de “un reconocimiento enorme para uno de los grandes de la historieta argentina, que retrató como pocos la vida de esta ciudad”.

El artista, nacido en la provincia de Córdoba el 24 de noviembre de 1941, es reconocido a nivel internacional. Desde 1982 vive en Sitges, cerca de Barcelona, en Cataluña, España. Con 85 años, hace 61 que se dedica a la historieta. Saltó a la fama de la mano de “El Loco Chávez” y “Las puertitas del Sr. López”, ambas con guiones de Carlos Trillo y “Ficcionario”, la obra distópica que publicó la revista Fierro en Argentina.

Es autor de “Hot L.A.” (1992, 2000), “El Nene Montanaro “(con guión propio, publicado diariamente en la contratapa del diario argentino Clarín entre los años 1994 y 2002), Familia tipo (2008), Es lo que hay (reality) (en Clarín 2010-2023), entre otras obras. Recibió dos premios "Yellow Kid", en 1986 y 2004.

Actualmente, está presentando el primer episodio de cinco de la novela gráfica “Hot” (Editorial Orsai). En 2011 había publicado en la misma editorial “Cuadernos Secretos” (2011),con bocetos inéditos.

Altuna regresa de este modo a la historieta de largo aliento después de dos décadas, con la historia de Jimmy Chance, un joven buscavidas, tramposo y simpático, que se va de su pueblo para descubrir el mundo y encuentra, en su camino, su pasión por el jazz, las mujeres y los problemas.