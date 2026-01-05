Homenaje al tomate, alimento emblemático de América

¡Del Tomate!, festival en homenaje a uno de los alimentos más emblemáticos de América, volverá a reunir en Mendoza a productores, investigadores, cocineros y consumidores.

"El tomate nos reúne para reflexionar sobre el origen del alimento, el valor de la biodiversidad y el rol productivo de Mendoza como corazón agrícola del país”, afirmó María Sance, creadora del proyecto productivo y sostenible Labrar.

La iniciativa busca posicionar a Mendoza como un referente global de la gastronomía de origen, el desarrollo sostenible y la biodiversidad.

La Clínica del Tomate incluye conferencias con referentes de producción, ciencia y cocina; talleres participativos, cosecha, análisis sensorial, relevo de semillas y feria de productores; y degustaciones y platos preparados por cocineros de Argentina, Italia, Brasil, Perú y Colombia.

Además, reconocidos chefs celebrarán la versatilidad del tomate en todas sus formas en una experiencia sensorial que evoca la vitalidad y la abundancia descritas por Pablo Neruda en su “Oda al Tomate”.

Participarán de esta edición Donato di Santis, Christophe Krywonis, Tássia Magalhães, Alejandro Ramírez Gómez, Pía Salazar, Iñaki López de Viñaspre , Anita Ponce, Manuel Choqque Bravo, Miguel Durango e Iván Azar, chef ejecutivo de Casa Vigil.

Por otra parte, se llevará a cabo “El Ritual del Tomate”, una jornada dedicada a elaborar salsa comunitaria, honrar la cocina hogareña y celebrar el tomate como símbolo de unión y memoria.

“La salsa de tomate no es solo un ingrediente en la gastronomía mendocina; es un legado vivo que une a las familias, recordando que en cada plato se encuentra el trabajo colectivo y el amor por una cultura que honra sus raíces y celebra el presente”, comenta Juan Ignacio Gerardi, co-organizador del Festival.

Para Gerardi -asesor del área de sostenibilidad e innovación de Universo Vigil- ningún alimento existe aislado de su territorio, su historia y quienes lo cultivan.

Desde Bioconexión impulsa proyectos que vuelven visible lo invisible -la semilla, el oficio, el paisaje, el tiempo- para que la gastronomía no solo cocine ingredientes, sino vínculos.

En esta edición, ¡Del Tomate! y Labrar profundizan su compromiso con la producción sostenible y el comercio justo, apoyando a pequeños productores y promoviendo prácticas agroecológicas.

Así, el evento implementará acciones concretas de sostenibilidad: movilidad eficiente, uso racional de energía, educación ambiental, compras responsables, redistribución de alimentos, y gestión adecuada de residuos junto a cooperativas y el sistema de compostaje de Casa Vigil.

También se ofrecerán charlas abiertas sobre nutrición y fomento del cultivo en huertas familiares; y, por primera vez, se medirá la huella de carbono del evento para orientar mejoras futuras.

El evento -que en su última edición reunió a más de 2.000 personas- invita a vivir el tomate desde el territorio, la ciencia, la cocina y la cultura.

La cuarta edición del Festival del Tomate se realizará del 5 al 8 de febrero de 2026, anunciaron sus organizadores.