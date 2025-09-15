Homenaje al Papa Francisco: cumbre musical de Karol G y Andrea Bocelli

Los artistas Karol G y Andrea Bocelli protagonizaron un momento inolvidable en el concierto Grace for the World, en el marco del Encuentro Mundial sobre la Fraternidad Humana, al interpretar "Vivo por ella" en el Vaticano.

El licenciado en histoia de la teología, Maximiliano Leyes, en diálogo con Viva la Pepa, reconoció que el momento de ambos artistas "fue un momento histórico; el mejor homenaje que le pudieron hacer al Papa Francisco".

El Vaticano vivió una noche única cuando artistas internacionales se unieron para transmitir un mensaje de paz y esperanza en la tercera edición del Encuentro Mundial sobre la Fraternidad Humana. Entre ellos, destacaron Karol G y Andrea Bocelli, quienes protagonizaron uno de los momentos más emotivos del concierto “Grace for the World” frente a más de 100.000 personas en la Plaza de San Pedro.