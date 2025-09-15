Homenaje a un clásico del rock argentino

En RAE en español presentamos un recorrido por “Inconsciente colectivo”, el disco de versiones que Fabiana Cantilo publicó en 2005 y que se transformó en un homenaje imprescindible al cancionero del rock argentino.

Durante una hora, Juan Sixto repasa algunas de las canciones que integran el álbum, grabado en Buenos Aires con la participación de figuras como Fito Páez, Gustavo Cerati, Hilda Lizarazu, Daniela Herrero y Gabriel Carámbula.

Un encuentro con los clásicos de Charly García, Luis Alberto Spinetta, Andrés Calamaro, Soda Stereo y muchos más, en versiones que llevan la marca única de Fabiana.