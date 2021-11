Homenaje a María Clara Ciocchini: ¿Cómo la conoció su sobrino?

-Yo conocí a María Clara a través de una foto que se reproduce en todos lados –dijo Lucas Bucci.

Lucas es el sobrino de María Clara Ciocchini, la bahiense asesinada en la denominada Noche de los Lápices ocurrida el 16 de septiembre de 1976 durante la dictadura cívico militar.

Ayer se hizo un homenaje y se puso el nombre de María Clara Ciocchini a la Escuela Secundaria 26 de calle Almafuerte.

-Para mí es una situación grata cada vez que se da una oportunidad de recordar a María Clara.

Lucas nació en España hace 40 años cuando sus padres estaban en el exilio: “Me considero un hijo de la democracia argentina, no me siento español”.

Sobre cómo fue conociendo la historia de su tía, Lucas contó que “fue un momento duro para mi mamá contarme por qué María Clara no estaba. Ella y mi papá me lo dijeron todo. No era un tema que se contara a la ligera, siempre había como una preparación. Los niños de la familia lo escuchábamos”.

-Con mi abuela era un poco más difícil. Con el tiempo nos fue contando. Hay cosas que me gusta saber, como las anécdotas…

Dijo también que nunca vio la película sobre el hecho: “En algún momento dije ‘la veo’ pero no me animé y quedó ahí. Me quedó esa sensación de chico cuando mi papá me dijo ‘mejor no la veas’”.

Escuchá la nota completa:

