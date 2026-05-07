Homenaje a Luis Brandoni a tres semanas de su partida

Este miércoles 6 de mayo de 2026, se realizó un emotivo homenaje a Luis Brandoni en el Teatro Multitabaris Comafi, apenas dos semanas después de su fallecimiento el pasado 20 de abril a los 86 años.

El productor, en diálogo con 100% Nora, contó que "el homenaje consistió en el descubrimiento de una placa conmemorativa en el hall del complejo, donde Luis protagonizó su última obra, ¿Quién es quién?".

La ceremonia contó con la presencia de su familia y figuras del espectáculo como Soledad Silveyra y Ana María Picchio, quienes recordaron su inmenso legado en la escena nacional.

Vale recordar que la muerte de Brandoni se produjo tras permanecer internado en el Sanatorio Güemes a raíz de complicaciones por un hematoma subdural derivado de un accidente doméstico.

Considerado uno de los máximos referentes de la cultura argentina, el actor dejó una huella imborrable tanto en el teatro como en el cine y la televisión. Este primer homenaje público buscó honrar su memoria en el espacio que él siempre defendió y donde mantuvo su vigencia artística hasta sus últimos días.