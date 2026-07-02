Homenaje a los Policías Federales Caídos en el Cumplimiento del Deber

El presidente Javier Milei encabezó esta mañana la ceremonia en homenaje a los efectivos de la Policía Federal Argentina (PFA) que entregaron su vida en cumplimiento del deber.

El evento conmemorativo se realizó en el Monumento a los Caídos de la fuerza, ubicado en Avenida Figueroa Alcorta y Monroe, barrio de Belgrano.

Durante el acto, el Presidente entregó un reconocimiento a la esposa de un efectivo fallecido en servicio.

Estuvo acompañado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el jefe de Gabinete, Diego Santilli; y los ministros de Seguridad, Alejandra Monteoliva; Justicia, Juan Bautista Mahiques; Salud, Mario Lugones; Defensa, Carlos Presti; y Relaciones Exteriores, Pablo Quirno;

También asistieron el secretario de Comunicación y Prensa, Fabián Fernández; el jefe de la Policía Federal Argentina, comisario general Luis Alejandro Rolle; además de otras autoridades y familiares de los efectivos homenajeados.