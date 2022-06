Homenaje a los 14 Mineros

En vísperas de los 18 años del trágico accidente en el Socavón de Mina 5 donde se llevó las vida de 14 mineros, la referente del Consejo Provincial de Educación Zona Sudoeste, Mónica Cinarelli se refirió sobre cómo deben abordar las instituciones educativas en la Cuenca Carbonífera este hecho.

“Lo que tenemos que hacer en las escuelas es trabajar, qué sucedió ese día en la Cuenca Carbonífera, que fue un momento que enlutó a los pueblos, tanto 28 como Río Turbio, entonces me parece que hay que trabajarlo más allá de asueto”.

En cuanto a las preguntas de los vecinos sobre si había o no clases Mónica expresó. “Te cuanto que dentro de nuestro calendario escolar ya está incluido que el 14 de junio es asueto en la Cuenca Carbonífera. Me parece que el problema que surgió era si iban a clase o no. No van a la escuela ese día”.

“Pero es importante recalcar, asistir y participar, también desde ese lugar hay una enseñanza y un aprendizaje'' .Resaltó la referente educativa.

Para finalizar el tema dijo. “Nosotros venimos trabajando previamente en casa una de las escuelas, yo se la comentaba a la presidenta (Cecilia Velázquez) , todos los trabajos que hacen los pibes en las escuelas que es muy importante y buenos después esta la invitación los actos a la misa, ojalá que todos participaran y estuviéramos ahí, porque también es importante acompañar a los familiares de estos 14 mineros.

