Homenaje a la radio y visitas del teatro

Este jueves 27 de agosto, la emisión en español de RAE celebró el Día de la Radiodifusión Argentina, una fecha que invita a recordar la historia y el valor de la radio como medio de comunicación, encuentro y construcción cultural.

En el marco de esta jornada especial, recibimos la visita de Arnaldo Slaen, quien compartió con la audiencia un recorrido por la historia de la radio argentina, sus protagonistas y algunos de los momentos que marcaron el desarrollo de la radiodifusión en nuestro país.

El programa también contó con la presencia del director y dramaturgo Paolo Giuliano y la actriz Fernanda Pena, quienes presentaron la quinta temporada de “Una muerte compartida”, una propuesta teatral que pone en el centro las identidades trans y las diversidades sexuales.

La obra aborda también las distintas formas de violencia, exclusión y prejuicio que todavía atraviesan al colectivo LGBTIQ+ en nuestro país, proponiendo desde el arte una mirada sobre estas realidades y sobre la necesidad de construir espacios de inclusión, visibilidad y reflexión.

La quinta temporada de Una muerte compartida se presentará durante los domingos de septiembre y octubre, a las 12 del mediodía, en el Teatro El Tinglado. Las entradas ya se encuentran disponibles a través de Alternativa Teatral.

Actualmente, el proyecto transita además una nueva etapa.

Gracias a una beca de la Fundación SAGAI, sus responsables están desarrollando la adaptación cinematográfica de la obra, ampliando este universo hacia el lenguaje audiovisual y buscando que la historia pueda llegar a nuevos públicos.