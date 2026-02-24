Homenaje a la compositora Eladia Blazquez

La emisión en español de RAE dedicó un programa especial a la obra de Eladia Blázquez, una de las voces más profundas y renovadoras del tango contemporáneo.

Con la conducción de Juan Sixto, el recorrido puso en contexto su nacimiento en Avellaneda en 1931, su irrupción como compositora en un ámbito históricamente dominado por varones y la potencia poética de canciones como “Honrar la vida” y “El corazón al Sur”, que ampliaron el horizonte temático del género.

El programa repasó su mirada sobre Buenos Aires como territorio emocional y social, su compromiso con el tiempo que le tocó vivir y la vigencia internacional de su repertorio.

Con audios, testimonios y análisis, RAE volvió a tender un puente cultural hacia el mundo, celebrando una obra que une identidad, reflexión y sensibilidad argentina.