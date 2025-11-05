Homenaje a Homero Expósito y a Leonardo Favio

En la emisión en español de RAE conducida por Juan Sixto, rendimos homenaje al gran poeta del tango Homero Expósito, en el día de su nacimiento.

A lo largo del programa repasamos algunas de las canciones más destacadas de su trayectoria, recordando su talento como letrista y su aporte inigualable a la música popular argentina.

Además, compartimos la sección de ciencia y tecnología con la voz de Diana Constanzo, quien nos acercó las novedades más recientes del ámbito científico y tecnológico.

Para cerrar, evocamos la figura de otro artista inmenso: Leonardo Favio, a trece años de su partida.

Cantautor, cineasta y referente cultural, Favio dejó una huella profunda en la historia de la música y el cine argentino.