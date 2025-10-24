Este lunes a las 19 horas, en el Auditorio Julio García Cánepa del DAMus (Avenida Córdoba 2445 - CABA) se llevará a cabo un concierto homenaje a Guillermo Zalcman, compositor, director de orquesta, clarinetista, graduado y profesor de dicha institución quien falleció en 2021 dejándonos un relevante legado compositivo. Zalcman además condujo durante casi dos décadas diversos programas en nuestra Nacional Clásica.

En este concierto los profesores Marina Calzado Linage, Fernando Albinarrate, Ruben Albornoz, Fernando Lerman, Stanimir Todorov y Juan Ignacio Suares Christiansen interpretarán algunas obras de Zalcman, representando a la comunidad del DAMus en este reconocimiento a su trayectoria pedagógica y musical.

La entrada es libre y gratuita.