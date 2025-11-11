Homenaje a Enrique Santos Discépolo, prócer tanguero

En el programa de hoy, la emisión en español con Juan Sixto recorre la vida y la historia de Enrique Santos Discépolo, el creador del tango Cambalache y de tantos otros éxitos que marcaron la cultura argentina.

Un artista completo que dejó huella en la poesía, el teatro, el cine, la radio y también en su militancia política.

Además, como cada semana, nuestra periodista científica Diana Constanzo presenta su micro de ciencia y tecnología con las novedades más destacadas.

A lo largo del programa, compartimos una selección de canciones que fusionan el tango con otros ritmos populares, en un encuentro entre tradición y modernidad.