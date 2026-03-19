Homenaje a Adam Smith: “Estamos cambiando un modelo de 80 años de mercantilismo”

El diputado nacional Adrián Ravier destacó el homenaje encabezado por el presidente Javier Milei a Adam Smith en el Palacio Libertad, en el marco de los 250 años de La riqueza de las naciones.

En diálogo con Nico Yacoy y el equipo de Primer Round, Ravier sostuvo que las ideas del economista escocés están influyendo en la política económica del Gobierno. Por lo que, el Presidente y su equipo están inspirados en esa línea.

En ese sentido, explicó que el enfoque oficial no pasa por un plan centralizado, sino por generar condiciones para el desarrollo.

“El plan es dar un marco institucional adecuado, estabilizar la moneda, desregular y después correr para que los emprendedores generen crecimiento”, señaló.

El legislador remarcó la importancia de las ideas en la gestión y valoró que Milei dedique tiempo a la teoría económica.

“No es común ver a un Presidente hablando de estos temas con una agenda tan cargada”, indicó.

Además, explicó que el cambio de modelo implica dejar atrás décadas de políticas proteccionistas: “Venimos de 80 años de mercantilismo y estamos yendo hacia una economía más abierta”, sostuvo.

Sobre la situación del empleo, consideró que no hay un deterioro significativo.

“La tasa de desempleo está en niveles similares a los del inicio de la gestión y hay más personas ocupadas”, afirmó, tras reconocer que el proceso de transformación genera cambios en la estructura laboral.

Por último, destacó que las reformas en marcha apuntan a mejorar las condiciones para invertir.

“Estamos convencidos de que este camino, basado en mejores instituciones y mayor libertad económica, va a generar prosperidad en el mediano y largo plazo”, concluyó.