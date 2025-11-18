Hombres en altos cargos tienen mayor tendencia a ser infieles, según estudio

La Encuesta Social General (GSS) de Estados Unidos, aplicada entre 2021 y 2022 a personas de 25 a 54 años, revela patrones sobre la relación entre la ocupación laboral y la infidelidad. Los resultados muestran que no sólo el hecho de trabajar —o no— influye, sino también el tipo de puesto y las expectativas sociales asociadas al género.

La psicóloga Anabella Serventi, en diálogo con Nunca es Tarde, reconoció que"en el caso de los hombres, quienes ocupan cargos de alta estima profesional —directores, médicos o cirujanos, entre otros— presentan la mayor proporción de confesiones de engaño: un 18 % admitió haber sido infiel.

Sin embargo, Serventi advirtió que "entre las mujeres, la tendencia observada es prácticamente inversa. Quienes desempeñan ocupaciones con menor prestigio muestran la mayor probabilidad de infidelidad, con un 21 % que reconoce haber engañado a su pareja".