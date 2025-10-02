Hologramas y mapping: la tecnología detrás del regreso de Soda Stereo

En Amnesia, conducido por Nabila Jatib junto a Manu Campi Maier, Damián Zárate y Ale Rodríguez Bodart, el invitado fue Leandro Petrozzino, artista visual especializado en mapping y videoart.

Petrozzino explicó cómo se realizan los hologramas en grandes escenarios mediante telas semitransparentes y juegos de luces, técnica que ya se utiliza en shows internacionales desde hace más de una década. También reflexionó sobre el avance de la inteligencia artificial aplicada al arte y cómo estas innovaciones combinan lo técnico con lo creativo.

La charla giró en torno a la expectativa por el regreso de Soda Stereo en el Movistar Arena, previsto para marzo, y la posibilidad de recrear la presencia de Gustavo Cerati mediante un holograma. “Se logra la ilusión, aunque nuestro ojo ya está entrenado y empieza a descubrir los hilos de la marioneta”, señaló Petrozzino.