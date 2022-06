Hoje, 20 de junho, é o Dia da Bandeira na Argentina

A festa em homenagem à bandeira nacional é em memória de seu criador: Manuel Belgrano, que morreu em 20 de junho de 1820.

Ele é uma das personalidades políticas e militares mais importantes de todos os tempos na Argentina e uma peça chave no processo de emancipação no início do século XIX.

Desde sua resistência às invasões britânicas de 1806 e 1807, seu apoio à Revolução de Maio de 1810 e sua liderança de tropas durante a primeira etapa da Guerra da Independência, até suas ideias prospectivas, liberais e progressistas sobre como deveria ser a nova nação, a importância de Belgrano na história do nosso país é inegável.

Em qualquer caso, no coração dos argentinos, Belgrano será sempre o pai de nossa bandeira, azul e branca, com o sol incaico no centro.

POR QUE A BANDEIRA ARGENTINA É AZUL CELESTE E BRANCA?

Para entender como foi criada, devemos lembrar que a primeira etapa da emancipação da Argentina - e de quase todas as colônias espanholas - ocorreu no contexto de uma crise de legitimidade e de um vácuo de poder.

Em 1808, o rei Fernando VII da Espanha, chefe de estado de todo o império hispânico, foi capturado pelas tropas napoleônicas que invadiram a Península Ibérica.

O monarca foi forçado a abdicar e em seu lugar Napoleão colocou seu irmão, José Bonaparte, no trono espanhol.

As áreas da Espanha que não foram ocupadas pelos franceses revoltaram-se sob a liderança do Conselho de Regência, que se proclamou a autoridade legítima da Espanha... e das chamadas "Índias".

Mas, na América, houve um debate entre aqueles que queriam reconhecer a soberania do Conselho e aqueles que só aceitariam a soberania do Rei ausente quando ele pudesse reconquistar o poder.

Em Buenos Aires, os criollos - descendentes de espanhóis nascidos no Novo Mundo - resolveram em maio de 1810 assumir o governo enquanto Fernando VII estava fora do trono.

Foi então que os confrontos armados começaram com o grupo que reconheceu a autoridade do Conselho espanhol.

Esta facção, conhecida como "realista", acreditava que os crioulos de maio tinham cometido um ato de sedição, embora não tivessem declarado a independência.

O problema em relação à bandeira era que ambos os lados se enfrentavam no campo de batalha utilizando as mesmas cores: o vermelho e o amarelo da coroa espanhola.

Foi então que Belgrano, a fim de se diferenciar, decidiu identificar suas tropas com as cores da Casa Real de Bourbon, à qual o monarca deposto pertencia: azul claro e branco.

Para acrescentar um toque americano, Belgrano teve a ideia de colocar um sol no centro da bandeira, simbolizando Inti, uma das divindades mais altas dos Incas, governantes da América do Sul, antes da chegada dos espanhóis.

Embora a bandeira simbolizasse originalmente a lealdade ao rei cativo, em 1816 a criação de Belgrano foi designada como a bandeira nacional quando a Argentina declarou sua independência.

A VIDA AZUL CLARA E BRANCA

Essas cores tornaram-se sinônimo da Argentina, e flamejam de La Quiaca, no extremo norte do país, até Ushuaia, no extremo sul do continente americano.

Elas também estão presentes nas 13 bases argentinas na Antártida, e a Argentina exige que elas sejam novamente hasteadas nas Ilhas Malvinas.

"La Albiceleste" é o apelido com que chamamos a nossa equipe nacional em qualquer esporte e, como dizia Diego Maradona, nada se compara ao uso dessa camisa.

É tradição na Argentina prometer fidelidade à bandeira na quarta série da escola primária e há uma canção em sua homenagem que os argentinos conhecem de cor: "Aurora".

ATIVIDADES EM TODO O PAÍS PARA HOMENAGEAR A BANDEIRA NESTE 20 DE JUNHO

Pela primeira vez desde 2019, as cerimônias e eventos do Dia da Bandeira não serão limitados por protocolos e restrições sanitárias, graças ao progresso da vacinação contra o coronavírus.

Além disso, a comemoração coincide com um longo fim de semana, com um movimento recorde de turistas em todo o país.

Em homenagem à bandeira, cada município, cidade e vilarejo realizará concertos, eventos, inaugurações, desfiles, danças, feiras gastronômicas e muito mais.

Na esfera oficial, o Presidente Alberto Fernández liderará uma homenagem na cidade de Buenos Aires: no Centro Cultural Kirchner, o presidente tomará o juramento de fidelidade à bandeira de um grupo de alunos da quarta série de ensino fundamental.

Os governadores de Mendoza, Formosa, San Luis, Jujuy e Corrientes também liderarão os juramentos com alunos de escolas primárias em suas províncias.

Em Córdoba, a cerimônia oficial será realizada na cidade de Montecristo, cerca de 15 quilômetros a leste da capital. Além disso, neste distrito, haverá uma peña (reunião de dança folclórica) na localidade de Jesús María.

Em Jujuy, no extremo norte do país, há uma homenagem à bandeira na Plaza Manuel Belgrano com autoridades locais e porta-bandeiras de escolas de ensino médio.

Além disso, soldados voluntários da Guarnição do Exército de Jujuy realizarão um desfile militar.

Na Terra do Fogo, o principal evento será realizado na cidade de Rio Grande, na Missão Salesiana.

Por sua vez, na província de Corrientes, cerca de 1.000 alunos da quarta série se comprometerão a defender a bandeira nacional nas margens do rio Paraná, na capital provincial.

Em San Luis, além do juramento de fidelidade das crianças do ensino fundamental, os alunos do último ano do ensino médio reafirmarão sua lealdade à bandeira.

Além disso, uma placa em homenagem aos veteranos da Guerra das Malvinas será revelada na capital de San Luis.

Em Neuquén, as celebrações serão realizadas à beira do rio Limay, com chocolate quente, bolos e espetáculos folclóricos para quem ir ao calçadão à beira do rio.

Já a província de Chubut tem a celebração central em Puerto Madryn, onde veteranos das Malvinas acompanharão os alunos da escola primária na cerimônia de juramento.

ROSARIO, BERÇO DA BANDEIRA

Como todo dia 20 de junho, a principal homenagem é realizada em Rosário, província de Santa Fé. Isso porque foi nesta cidade, às margens do rio Paraná, que a bandeira foi hasteada pela primeira vez, em 27 de fevereiro de 1812.

Naquele dia, Belgrano fez um juramento a suas tropas no mesmo lugar onde hoje se encontra o icônico Monumento à Bandeira.

Aqui o governador de Santa Fe, Omar Perotti, e o prefeito de Rosario, Pablo Javkin, estão liderando as comemorações do dia 20 de junho.

A agenda do Monumento à Bandeira inclui apresentações artísticas e um desfile de veteranos das Malvinas, entre outras atividades.

Mais de 1.200 ex-combatentes de todo o país participarão da homenagem à criação de Manuel Belgrano, no âmbito do 40º aniversário da guerra nas Ilhas.

Além disso, como é tradição, haverá uma competição de churrasco e feiras de artesanato.