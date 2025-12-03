Hito médico en Argentina: una paciente recuperó la fertilidad tras el cáncer con cirugía robótica

Especialistas del Hospital Italiano de Buenos Aires alcanzaron un hito médico al concretar el primer autotrasplante de tejido ovárico asistido por robot en Argentina, una intervención inédita en el país y pionera en la región. El jefe de Cirugía endoscópica y mínimamente invasiva en Ginecología del Hospital Italiano (MN 107465) José Saadi, en diálogo con el equipo de Radio Nacional, habló de este procedimiento y del logro que significa.

"En el Italiano hace muchos años se incorporó la cirugía robótica y en este tiempo se agregó una plataforma nueva. El entrenamiento médico es constante", dijo.

Para la operación mencionada Saadi que se utilizó "una plataforma robótica" para poder reintroducir el tejido ovárico dentro de la cavidad pelviana. "La cirugía robótica vino a mejorar la cirugía de minima invasión. Eso nos permite hacer cirugías de mayor precisión", agregó.