Historias y escritura en clave popular

El escritor Luis Mey visitó a Mariano del Mazo en nuestros estudios para hablar de su último libro “Y ni siquiera soy el mismo cuando escribo”, editado por La Crujía. Durante la charla, repasó anécdotas personales, reflexionó sobre el oficio de escribir y defendió la importancia de la práctica constante, aunque muchas veces no se publique lo escrito. Además, habló de sus talleres literarios y de cómo la literatura puede encontrarse en lo cotidiano, incluso en frases de un futbolista o en recuerdos del conurbano. Con humor y claridad, dejó en claro que escribir es también un acto de resistencia frente a la dispersión tecnológica.