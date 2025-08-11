Historias y carnavalitos desde el corazón de Jujuy

El jujeño Lucho Cardozo visitó a Carla Ruiz en el estudio de Nacional Folklórica junto a Leandro Errecalt para anticipar su espectáculo "La noche más hermosa de Jujuy" en Circus, La Boca. Entre anécdotas de su vida como peón rural, la inspiración para sus canciones y colaboraciones con artistas como Bruno Arias y Sergio Galleguillo, interpretó temas propios y carnavalitos tradicionales, invitando al público a bailar, brindar y disfrutar de la música y las historias que trae desde su tierra.