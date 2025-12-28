"Historias que corren": ¿Por qué corremos?

Conducido por Mariana Antoñanzas y Rodrigo Ruíz, la propuesta es conocer en primera persona las razones y motivaciones de quienes eligen el running como una disciplina deportiva, incluso de manera competitiva, recreativa y un estilo de vida.

En este último episodio de 2025, repasamos algunos de los momentos que compartimos con protagonistas profesionales de este deporte así como con personas que lo practican de manera amateur pero todas y todos con un propósito determinado.

Por eso, en este “Historias que corren” vas a poder escuchar algo de lo que nos contaron Ignacio "Nacho" Erario, Hugo Rodríguez, Joaquín Arbe, María Silvina "Chila" Pérez; Lucas Baez, más identificado como el "Gaucho Runner"; Romina Scoglia y Santiago Gonzalez.

También, los aportes que nos brindaron el Dr. José Manuel Viudes, la Lic. Ornella Trotta y el Profesor Diego Santoro.

Por otro lado, recordamos parte de las historias de Elisa Forti, Daniela Badra, Stella Maris del Papa; Ariel Scavo, "el Pájaro" y Maria Gabriela Acosta, entre muchas otras, además de que nos cuenten por qué corren.