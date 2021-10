Historias, anecdotas y sucesos importantes en la voz de alumnos de 3er grado

Continúa la presencia en Radio Nacional, de los alumos de los 3eros grados de la Escuela Nº 2 "Dr. Benjamín Zorrilla", en el marco de las actividades programadas por directivos y docentes, por el aniversario 99º de su creación; y camino al centenario de la institución pionera de Río Grande.

En esta oportunidad, los alumnos Ashley "Tati" Mesa y Jorge Rodriguez Almonacid nos relataron vivencias de ex alumnos que concurrieron a la escuela en la década del 70; recordando, entre otras cosas que "llovía y hacía mucho frío y las aulas no tenía caloramas dado que el gas todavía no llegaba y la calefacción era a leña....".