Historia, naturaleza y cultura viva del litoral

En la emisión en español de RAE, conducida por Juan Sixto, recorremos la provincia de Corrientes, una tierra marcada por los ríos Paraná y Uruguay, la herencia guaraní, las huellas de las misiones jesuíticas y una historia fundamental en la construcción de la Argentina.

El recorrido nos lleva por Yapeyú, lugar de nacimiento del general José de San Martín; por Itatí, uno de los principales centros de peregrinación religiosa del país, y por los Esteros del Iberá, uno de los grandes humedales de la Argentina y un territorio de enorme riqueza natural.

Además, el sonido del chamamé, expresión cultural profundamente vinculada con Corrientes y el litoral argentino, reconocida por la UNESCO como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad en 2020.

Un viaje por una provincia donde naturaleza, historia, memoria, música e identidad se encuentran para contar, desde el litoral, una parte esencial de la Argentina.