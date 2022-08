Historia de vida de Ignacio Montoya Carlotto

“Hoy nos referimos al músico, pianista, arreglador, conocido como Ignacio Urban hasta que en el 2014 fue reconocido en su verdadera identidad que es Ignacio Montoya Carlotto, nieto de Estela de Carlotto, presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo. Su actividad musical se desarrolla en Argentina y el extranjero y tenemos su palabra en ocasión de la conferencia de prensa que dio cuando se reveló su identidad: 'soy Ignacio o Guido como dice Estela, les agradezco a todos y creo que hay que potenciar las búsquedas y tengo la suerte de estar en este proceso de cicatrización, me siento cómodo con la verdad que me toca, estoy feliz, hay una memoria genética y una energía vital y tomo este momento como de un gran disfrute no sólo por mí sino para mucha gente. Esto es un símbolo porque hay cosas que no se pueden explicar y todo esto es una gran victoria”, dijo la integrante de Red por la Identidad, Nodo Chaco.

RADIO NACIONAL RESISTENCIA

AIRE DE MAÑANA

SILVIA VILLAVICENCIO-NÉSTOR GUEVARA-FERNANDA MOLFINO

LUNES A VIERNES – 9 A 12