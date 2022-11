Hipótesis sobre el fallecimiento de la elefanta Pocha

Luego de cinco días para llegar a un santuario de elefantes en Mato Grosso, Brasil, murió Pocha, la elefanta de 55 años que pasó parte de su vida en Argentina, en un ex zoológico de nuestra provincia.

Ignacio Haudet, director Ecoparque habló con el programa Aire Nacional y dijo que están intentando averiguar qué pasó con Pocha, y respecto a las otras elefantas aún no hay mucha información sobre el estado de salud" y destacó que "No hay que hablar sin información certera" sobre posibles hipótesis del fallecimiento de Pocha.

