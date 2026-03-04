Hipótesis del derrumbe del edificio en Parque Patricios

En el barrio de Parque Patricios se produjo el derrumbe de la losa correspondiente al techo del estacionamiento de un complejo de viviendas. Como medida preventiva, fueron evacuados vecinos de tres edificios linderos, a fin de garantizar la seguridad de los residentes mientras se desarrollan las pericias técnicas correspondientes.

El arquitecto Oscar Puebla, en diálogo con Segundo Round, señaló que “pensar en una sola falla es no mirar el contexto en su totalidad. El caso es sin duda muy grave, sobre todo tratándose del techo de cocheras, donde el cálculo estructural habitualmente no contempla sobrecargas adicionales en ese sector, por lo que el problema no se debería a un exceso de peso, sino posiblemente a una falla en la estructura de bases”.

Asimismo, indicó que, según comentarios de vecinos, se estaban realizando reparaciones vinculadas a filtraciones, aunque advirtió que el origen del problema podría ser más complejo. En este sentido, destacó que en determinadas zonas de Parque Patricios —especialmente en el área próxima a Estadio Tomás Adolfo Ducó, al cruzar la Avenida Caseros— las napas freáticas suelen encontrarse a niveles elevados, lo que requiere soluciones de fundación específicas, como sistemas de pilotaje adecuados para suelos húmedos.

Desde el punto de vista técnico, se considera indispensable la realización de estudios estructurales integrales antes de permitir la reocupación de los edificios afectados, a fin de descartar riesgos adicionales.